Renato Luís reforça meio-campo do Leixões

Depois de Fábio Baptista, o Leixões apresentou esta quarta-feira mais um reforço para a nova temporada. Renato Luís, médio de 24 anos, chega a Matosinhos por empréstimo do Grémio Anápolis, do Brasil.Nas primeiras declarações aos meios do clube, o brasileiro, que passou pela formação do Fluminense e do Avaí, garantiu estar pronta para a primeira aventura fora do Brasil. "É a minha primeira experiência na Europa. Estou muito motivado para ajudar o Leixões e deixar aqui a minha marca. Pesquisei muito sobre o clube e gostei imenso do que encontrei. Fui muito bem recebido por toda a gente e estou ansioso por sentir o apoio dos adeptos. Podem contar com todo o meu empenho e dedicação", afirmou o médio.Além do Grémio Anápolis, clube ao qual se mantém contratualmente ligado, Renato Luís soma passagens pelo Avaí, Hercílio Luz, Iporá, Primavera e CRAC.