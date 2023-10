Reymão reforça meio-campo do Leixões

O Leixões assegurou mais um reforço para o plantel de Pedro Ribeiro, garantindo os serviços de Tomás Reymão. Embora a contratação ainda não tenha sido oficializada, o médio, de 25 anos, já se encontra inscrito na Liga, pelo que pode entrar nas contas para o duelo da Taça de Portugal, frente ao V. Setúbal.

Com passagens pela formação do Sporting e do Chelsea, além de experiências nas equipas secundárias da Fiorentina e do Wolverhampton, Reymão procura relançar a carreira depois de uma experiência falhada no Albacete, para onde se mudou no verão de 2022, após três épocas e meia no Boavista. Em Espanha fez só um jogo, tendo rescindindo em fevereiro.