Ricardo Chéu é o treinador do Leixões para a época 2023/24

Cerca de duas semanas depois de ter anunciado a saída do Vilafranquense, Ricardo Chéu já tem um novo projeto para 2023/24. De acordo com informações obtidas por, o técnico, de 42 anos, será o treinador do Leixões na temporada que está prestes a começar.Após a saída de Vítor Martins, a SAD liderada por André Castro esteve a trabalhar no dossiê nos últimos dias e, já depois de ter abordado Paulo Alves, que não ficou convencido com o projeto, chegou agora a acordo com Ricardo Chéu. A oficialização do acordo entre ambas as partes deve acontecer em breve.Enquanto treinador principal, Ricardo Chéu conta com passagens por Mirandela, Ac. Viseu, Penafiel, Freamunde, União da Madeira, Rieti (Itália), Senica (Eslováquia), Spartak Trnava (Eslováquia), E. Amadora, Doxa (Chipre) e o já referido Vilafraquense.