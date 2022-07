Ricardo Moura feliz pelo regresso: «O Leixões é um clube que me diz muito»

Seis épocas depois, Ricardo Moura está de regresso ao Leixões e não podia estar mais satisfeito com este passo em termos de carreira."O Leixões é um clube que me diz muito. Foi onde cresci e no qual fui mais feliz como profissional. Era um desejo voltar e já tinha estado perto de o concretizar, há três anos. Felizmente, desta vez, tornou-se realidade. As primeiras semanas são sempre duras e temos de estar preparados. Estamos a trabalhar muito bem e a assimilar as ideias do treinador para darmos uma boa resposta no início do campeonato, em Penafiel", referiu o guarda-redes aos meios do clube.O jogador, de 33 anos, falou ainda da importância dos adeptos: "Voltei com o objetivo de ajudar o Leixões a fazer uma grande época. É um clube diferente, pelo fervor dos adeptos. Espero voltar a ver o Estádio do Mar com muita gente e a apoiar. Vamos precisar muito dos adeptos. Só todos juntos e unidos seremos mais fortes".