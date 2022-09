Ricardo Teixeira despede-se do Leixões: «Entrei um menino e saí um homem»

O defesa Ricardo Teixeira publicou, esta sexta-feira, através dos meios do clube, uma mensagem de despedida do Leixões, equipa onde fez a formação e que agora deixa para rumar ao Benfica."Queria agradecer ao Leixões, porque foi o clube que me formou e viu crescer, dando-me todas as condições para chegar onde estou hoje. Queria também agradecer aos adeptos e dar-lhes uma palavra de carinho porque sempre me acolheram bem, fizeram-me sentir em casa, mas chegou a hora de pensar noutros voos. Agradeço tudo o que vivi no Leixões. Foi muito bonito. Entrei um menino e saí um homem", disse o jovem central, de 21 anos, que já era capitão na equipa principal do clube.Ricardo Teixeira mudou-se para o Benfica, onde vai começar por atuar na equipa B, num negócio que rendeu 300 mil euros ao Leixões, que mantém metade do seu passe. Os encarnados têm a opção de adquirir mais 30 por cento dos direitos económicos do jogador por 600 mil euros.