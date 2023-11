Ricardo Valente operado a uma hérnia inguinal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Leixões anunciou, esta sexta-feira, que o avançado Ricardo Valente foi submetido a uma cirurgia devido a uma hérnia inguinal, que impedia o experiente jogador de treinar sem dores.Sem jogar desde meados de setembro, Ricardo Valente terá agora pela frente um período de recuperação a rondar entre as seis e as oito semanas, devendo por isso apenas voltar à competição no próximo ano.Esta época, Ricardo Valente soma sete partidas disputadas, ainda sem qualquer golo apontado.