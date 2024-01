Rio Ave empresta Bruno Ventura ao Leixões

Bruno Ventura vai fazer a segunda metade de 2023/24 na 2ª Liga. O médio ofensivo, vinculado ao Rio Ave, está prestes a ser anunciado no Leixões por empréstimo.Com 22 anos e parte da formação feita nos vilacondenses, Bruno Ventura vai rodar no emblema leixonense à procura de mais minutos e de ajudar os bebés do mar a subirem na tabela classificativa.O médio será oficializado esta tarde pela formação de Carlos Fangueiro, sendo o primeiro reforço do último dia de mercado para os matosinhenses.