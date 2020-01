Romário Baldé emprestado ao Leixões

Sem muito espaço no plantel do Gil Vicente, Romário Baldé vai ser emprestado até ao final da temporada ao Leixões. O clube matosinhense continua assim a reforçar-se com o objetivo de lutar pela subida de divisão.





Na presente temporada, Romário Baldé alinhou em dez jogos pelo Gil Vicente, não tendo apontado qualquer golo. Recorde-se que os bebés do mar já anunicaram Edu Machado, Bruno Monteiro, Joca, Zé Carlos, Perdigão e Avto.