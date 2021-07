Rúben Candal e a mudança para o Leixões: «Fiz a escolha acertada»

Nas primeiras declarações enquanto jogador do Leixões, depois de ter deixado o FC Porto, Rúben Candal mostrou-se feliz pela oportunidade de representar os bebés do Mar.





"O Leixões é um clube com mística, adeptos fantásticos e acredito que vou ser muito feliz aqui. Fiquei muito agradado e impressionado com a estrutura que encontrei. Fiz a escolha acertada", referiu o jovem.O extremo, de 18 anos, aproveitou ainda para se apresentar aos adeptos: "Sou um jogador forte no 1x1 e que define bem, seja a assistir ou a marcar, e sempre pronto para ajudar a equipa. Fui muito bem recebido por toda a gente e estou desejoso de começar a jogar com este símbolo ao peito. Vou dar tudo pelo Leixões para que, todos juntos, sejamos muito felizes".Rúben Candal assinou um contrato válido para os próximos três anos.