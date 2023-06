SAD do Leixões desmente Ricardo Chéu

A SAD do Leixões desmentiu oficialmente ter contratado Ricardo Chéu para encabeçar o seu projeto desportivo com vista a 2023/24. As notícias sobre a escolha do técnico, de 42 anos, foram transversais entre a tarde e a noite de ontem e até pareciam estar a ser bem aceites pelos adeptos, mas os responsáveis do Mar, ao que tudo indica, pretendem seguir por outra via.

Após a saída de Vítor Martins, a SAD liderada por André Castro esteve a trabalhar no dossiê e, já depois de ter abordado Paulo Alves, que não ficou convencido com o projeto, também teve Ricardo Chéu entre as hipóteses.

Enquanto treinador principal, Ricardo Chéu orientou o Mirandela, Ac. Viseu, Penafiel, Freamunde, U. Madeira, Rieti (Itália), Senica e Spartak Trnava (Eslováquia), E. Amadora, Doxa (Chipre) e Vilafraquense.