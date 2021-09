Sapara retrata-se e trio está de volta às opções de José Mota

Depois de Wendel e Jefferson Encada, agora foi a vez de Sapara pedir desculpas publicamente pelos incidentes no jogo entre o Leixões e o Rio Ave. Desta forma, o clube matosinhense optou por levantar a suspensão alicada aos três jogadores, que já treinaram nesta terça-feira.





"No seguimento dos acontecimentos do jogo frente ao Rio Ave, apresento as minhas mais sinceras desculpas aos adeptos, equipa, treinadores, equipa técnica e ao clube Leixões SAD por ter, de certa forma, participado ou contribuído para o mau funcionamento no decorrer do jogo. Não foi de todo intencional, aprendi com o erro e farei os possíveis para que não se repita. Obrigado", podia ler-se na publicação de Sapara.Assim, os três jogadores podem ser opções para o jogo frente ao Ac. Viseu, agendado para segunda-feira.