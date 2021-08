Stefanović e o duelo com o Chaves: «Temos que ter cabeça fria e coração quente»

Com o embate frente ao Chaves a aproximar-se, o guarda-redes sérvio Igor Stefanovic fez uma antevisão ao encontro da 2ª jornada da Liga Sabseg e relembrou que a vitória frente ao Farense não pode levar a relaxamentos.





"Ganhamos o primeiro jogo contra um adversário muito difícil, mas que não valeu mais do que três pontos. Por isso, temos que ter cabeça fria, coração quente e encarar o jogo com a máxima concentração possível e com todas as armas que temos", referiu o guardião de 34 anos.Em relação aos flavienses, Stefanovic destacou um adversário com bastante história. "Teoricamente, é sempre um candidato para subir para o patamar mais alto, mas nós, como sempre, vamos encarar este jogo com seriedade e vamos lá dignificar a camisola, mostrar o que temos trabalhado neste início de temporada", explicou.O guarda-redes manifestou também o desejo de voltar a contar com o apoio dos adeptos na deslocação a Chaves: "A sua presença vale muito para nós".