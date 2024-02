Stefanovic: «Vamos fazer uma boa segunda volta para colocar o Leixões nos lugares tranquilos da classificação»

Depois de ter visto a receção ao Nacional ser adiada devido à falta de policiamente, o Leixões prepara-se agora para voltar à competição com uma visita ao Benfica B, este sábado. No lançamento da partida, o guarda-redes Igor Stefanovic mostrou-se confiante na obtenção de um bom resultado frente aos encarnados."A equipa tem vindo a trabalhar nos limites e a preparar-se para dar uma excelente resposta em campo. Os novos jogadores integraram-se bem e, todos juntos, vamos fazer uma boa segunda volta para colocar o Leixões nos lugares tranquilos da classificação. Tudo faremos para somar três pontos já este sábado, frente ao Benfica B", disse o guardião sérvio, reconhecendo a qualidade do oponente."Vamos defrontar uma equipa repleta de jovens com muita qualidade e que gosta de ter posse de bola. Temos de ser inteligentes e estar muito concentrados em todos os momentos. Depois, é fazer o nosso jogo, sempre com muita raça e determinação. Contamos com a força dos nossos adeptos para regressarmos a Matosinhos com os três pontos", concluiu.O duelo do Leixões com o Benfica B está marcado para este sábado, pelas 15h30.