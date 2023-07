TAD absolve Leixões e providência cautelar do Sp. Covilhã fica sem efeito

O Tribunal Arbitral do Desporto absolveu a SAD do Leixões no caso da providência cautelar interposta pelo Sp. Covilhã, na sequência do licenciamento da formação de Matosinhos para continuar a competir nas provas profissionais, neste caso, na Liga Sabseg.Para a SAD do Leixões, esta é "uma decisão esperada e que demonstra aquilo que sempre afirmamos", reforçando que foram cumpridos "escrupulosamente todos os pressupostos" e que a equipa vai ocupar "um lugar na Liga Portugal 2 por mérito próprio".Entretanto, contactada por, fonte do Sp. Covilhã garante ainda não ter tido conhecimento oficial da decisão do TAD, mas garante continuar acreditar que a razão está do seu lado e vai por isso avançar com processo em tribunal civil, caso a decisão do TAD seja confirmada. A mesma fonte adianta, ainda assim, que a nível desportivo, os serranos continuam a trabalhar para disputar a Liga 3."O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) considerou procedente, tanto na ação cautelar, como na ação principal, a exceção de falta de legitimidade ativa do SC Covilhã e, consequentemente, absolver a Leixoes SC - Futebol, SAD, quer no processo principal, quer no processo cautelar.Uma decisão esperada e que demonstra aquilo que sempre afirmamos. Cumprimos escrupulosamente todos os pressupostos, como a Liga Portugal confirmou, e ocupamos um lugar na Liga Portugal 2 por mérito próprio. Uma posição conseguida dentro de campo.Em véspera de iniciar oficialmente mais uma época desportiva, prometemos continuar a honrar a história e tradição do Leixões SC, defendendo intransigente o clube dentro e fora de campo."