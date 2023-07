Thalis deixa o Leixões e assina com o CSKA Sofia

Thalis está de saída do Leixões e prepara-se para assinar contrato com o CSKA Sofia, válido pelas próximas três temporadas, apurouO avançado brasileiro, de 27 anos, foi um dos grandes destaques do clube de Matosinhos em 2022/23, autor de 10 golos em 35 jogos. No entanto, estava em fim de contrato, pelo que a inevitável saída não deixa dinheiro nos cofres do Leixões.A despeito de ter tido abordagens de clubes da 1.ª Liga, como o nosso jornal noticiara em tempo oportuno, Thalis optou por rumar ao estrangeiro, em concreto à Bulgária e ao vice-campeão daquele país.