Thalis reforça Leixões

Thalis é o mais recente reforço do Leixões. O extremo, ex-Oliveirense, assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas e já esteve presente no primeiro dia de trabalho do emblema do Mar, esta segunda-feira.





À chegada, Thalis revelou-se entusiasmado. "Estou muito feliz por representar um clube histórico como o Leixões e tudo vou fazer para o dignificar da melhor forma. Sou um jogador aguerrido, que dá sempre tudo, e espero contribuir para ajudar a equipa. Vamos, todos juntos, trabalhar nos limites para cumprir os objetivos e dar alegrias aos adeptos", referiu, aos meios de comunicação do clube.