Tiago André oficializado como reforço do Leixões

Tiago André foi oficializado esta quinta-feira como reforço do Leixões. Com uma carreira cem por feita no Rio Ave, clube onde inclusivamente fez a sua formação, o defesa de 23 anos ruma agora a Matosinhos, sendo mais uma opção de Tiago Fernandes para o setor defensivo.





O Leixões estreia-se na 2.ª Liga no domingo frente ao Casa Pia, numa partida que está agendada para as 16 horas.