Tiago Morais renova pelo Boavista e é cedido ao Leixões

Visto como uma das grandes pérolas do Boavista, Tiago Morais acertou a renovação de contrato com o conjunto axadrezado até 2026. No entanto, de forma a ter mais minutos de competição, o jovem foi cedido ao Leixões, da Liga Sabseg."Agradeço a oportunidade de estar aqui e de representar um clube com tanta história. Vou trabalhar no máximo para agarrar as oportunidades e fazer uma grande época", explicou o jogador, de 18 anos, aos meios dos matosinhenses.Na presente temporada, o nova camisola 28 dos bebés do Mar havia sido utilizado por Petit em dois encontros.