«Vai para a p... da tua mãe»: o comentário que valeu multa pesada a preparador físico do Leixões

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) teve esta terça-feira mão pesada sobre Cristiano José Couto e Brito, preparador físico do Leixões, por lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa após troca de palavras com Ricardo Vaz, avançado do Sporting de Covilhã, um pouco antes do final do encontro entre as duas equipas na última ronda da Liga Sabseg.

De acordo com o que é divulgado no relatório do árbitro, Cristiano Brito "utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva, provocando um jogador adversário", ao dizer: "Vai para a p... da tua mãe", pode ler-se nos processos sumários hoje divulgados pelo CD da FPF.

O preparador físico do Leixões apresentou alegações esta terça-feira, negando a utilização de gestos e/ou linguagem insultuosa, ofensiva ou abusiva, apontando o dedo a Ricardo Vaz. Ao CD, Cristiano Brito alegou que ocorreu "um desentendimento" com Ricardo Vaz "por causa da falta de bolas para a marcação de um canto", tendo o avançado do Sp. Covilhã utilizado, alegadamente, "linguagem ofensiva e insultuosa não só para jogadores da Leixões SAD, como para o próprio treinador adjunto". O elemento da equipa técnica leixonense acrescentou ainda que depois do final do jogo, quando estava a celebrar a vitória do Leixões, que foi abordado por Ricardo Vaz, que o "agarrou pelo pescoço com as duas mãos".

Analisada a versão do responsável do Leixões, o CD da FPF decidiu manter a versão que consta no relatório do árbitro, aplicando a mesma sanção.