«Vai para a p... da tua mãe»: Preparador físico do Leixões castigado com 11 dias de suspensão

O preparador físico do Leixões, Cristiano Brito, foi castigado com 11 dias de suspensão pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência da partida frente ao Moreirense, no passado domingo.De acordo com os relatórios do delegado da Liga Portugal e de Policiamento Desportivo da GNR, o preparador físico terá reagido a comentários e insultos provenientes dos adeptos do Moreirense nas bancadas, proferindo as palavras "Vai para a p... da tua mãe!", comportamento que acicatou ainda mais os ânimos naquela zona. Cristiano Brito foi ainda multado em 1.340 euros.Assim sendo, o elemento da equipa técnica liderada por Vítor Martins não poderá estar no banco no encontro desta sexta-feira, frente ao Vilafranquense.