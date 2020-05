Vítor Bruno e o fim da 2.ª Liga: «É triste perceber que somos desprezados e tratados com insignificância»

Depois de ter sido anunciado esta terça-feira o desfecho oficial da 2.ª Liga, foram vários os clubes e os jogadores a contestar a decisão. Um desses jogadores foi Vítor Bruno, defesa esquerdo do Leixões.





Motivado pelas palavras de Edinho , avançado do Cova da Piedade, Vítor Bruno deixou várias críticas em relação à forma como os profissionais do segundo escalão estão a ser tratados. "Uma decisão, sem a nossa voz. É triste perceber que somos relegados, desprezados e tratados com insignificância. Ouvi hoje o Edinho com muito atenção, e de facto disse tudo aquilo que nós, jogadores profissionais de futebol, sentimos. Sim, somos jogadores profissionais de futebol. Não há profissionais de primeira ou segunda. Há direitos e deveres para todos nós!", começou por referir o ex-Feirense.O camisola 90 dos bebés do mar continuou fazendo uma série de questões sobre aquilo que erá o futuro dos atletas que estarão afastados da competição durante vários meses: "Alguém pensou no jogador? Aliás, nas famílias, que muitas dependem destes rendimentos e desta atividade profissional? E muitas outras pessoas que compõe e fazem parte de um plantel com diferentes funções e com salários reduzidos, alguém pensou? O tempo de paragem que vamos ter, a precariedade que cada vez mais se vai fazer sentir, as perdas e saídas profissionais originando retrocesso na vertente profissional, a perda a nível físico e a falta em muitos casos de acompanhamento/aconselhamento, a dimensão psicológica que isto vai originar em todos nós".Salientado também que os adeptos saem prejudicados desta situação, Vítor Bruno não deixou de referir que a vontade dos jogadores passava por continuar a competição. "Todos nós deveríamos ter sido ouvidos e respeitados. Nós sempre quisemos competir mesmo em situações que só nós e quem sofre connosco sabe", rematou.