Vítor Bruno oficializado no Leixões

Vítor Bruno foi oficializado como reforço do Leixões, esta segunda-feira, confirmando-se a forte possibilidade adiantada pelo nosso jornal no passado sábado. O lateral-esquerdo chega ao Mar depois de rescindir com o Feirense e assina um contrato válido por uma temporada, colocando um ponto final a algumas semanas de indefinição.





Depois da saída de Matheus Leal, Vítor Bruno irá competir com Derick por um lugar no lado esquerdo da defesa, acrescentando experiência de 1.ª Liga a um plantel que tem como meta principal a subida de divisão.