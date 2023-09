Wakaso convicto em "resposta positiva" diante do P. Ferreira

O médio do Leixões Wakaso fez uma breve antevisão à partida da próxima jornada dos Bebés do Mar, que visitam ao Estádio Capital do Móvel para defrontarem o P. Ferreira.Sendo um dos jogadores mais utilizados por Pedro Ribeiro nesta temporada, Wakaso considera que a equipa rectificou "alguns pormenores" e confia que vão apresentar um "nível elevado", mesmo sendo contra uma equipa candidata "à subida".Nesse sentido, o médio de 31 anos diz que a equipa está preparada para "dar uma resposta positiva num jogo de elevado grau de dificuldade", com vista a trazer a primeira vitória dos matosinhenses nesta temporada.Por fim, Wakaso concluiu que a formação leixonense tem "capacidade para discutir o resultado", mas alerta para a concentração do onze em "todos os momentos do jogo".