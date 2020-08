Wallyson oficializado como reforço do Leixões

Depois de anunciar a contratação de Furlan esta quinta-feira, o Leixões oficializou agora a chegada de Wallyson ao clube. O médio, de 26 anos, chega a Matosinhos proveniente do Olhanense, isto apesar de não ter atuado pelo conjunto que compete no Campeonato de Portugal.





Nascido no Brasil, Wallyson chegou a Portugal para representar o Sporting ainda com idade de júnior. Após sete épocas ligado aos leões, com empréstimos ao Nice, Standard Liège, Moreirense, V. Setúbal e Estoril pelo meio, o jogador desvinculou-se do conjunto verde e branco e seguiu para os tailandeses do Khon Kaen em 2019/20. Na Ásia, as coisas acabaram por não correr bem a Wallyson, que voltou a Portugal a meio da temporada.Nos bebés do Mar, Wallyson vai trabalhar com Tiago Fernandes, técnico que conhece bem o jogador da formação do Sporting. O médio já está a treinar com o restante plantel.