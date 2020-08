Wendel confirmado como reforço do Leixões

O Leixões anunciou, esta terça-feira, a contratação de Wendel, avançado de 20 anos. O jogador brasileiro atuava no Flamengo e assume-se assim como mais uma opção de ataque para o treinador Tiago Fernandes.





Formado no clube rubro-negro, Wendel conta no seu palmarés com uma Campeonato brasileiro sub-20 e com uma Supercopa Brasileira sub-20. Na temporada passada, o jogador chegou mesmo a ser lançado por Jorge Jesus na equipa principal.Para além de Wendel, o Leixões já apresentou Terzi, Kiki, Jota e Sapara.