Wendel: «Peço perdão ao mister, aficionados e todos do clube»

Wendel, avançado que protagonizou um evento polémico frente ao RIo Ave, já veio pedir desculpa em relação aos acontecimentos da última jornada.





"Gostaria de vir a público me desculpar com a instituição e todos os adeptos do Leixões SAD. Em momento de euforia, acabei desabafando de uma maneira totalmente equivocada. Gostaria de dizer de todos o meu coração que estou arrependido! Peço perdão ao mister, aficionados e todos do clube. #forçaleixoes" escreveu o brasileiro nas suas redes sociais.Depois de marcar uma grande penalidade a favor dos matosinhenses, Wendel dirigiu-se ao seu treinador José Mota como que em modo de provocação, o que causou polémica e o levou a treinar à parte do plantel, juntamente com os seus colegas Jefferson Encada e Sapara, também envolvidos no desacato.O jogador mostra-se agora arrependido, e resta saber se existirá o levantamento do castigo por parte do Leixões.