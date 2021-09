Wendel, Sapara e Encada suspensos pelo Leixões devido aos incidentes em Vila do Conde

Mão pesada do Leixões para com Wendel, Sapara e Encada. Os três jogadores foram suspensos pela estrutura leixonense em virtude dos incidentes no jogo com o Rio Ave, em Vila do Conde.





Por essa razão, o trio vai treinar à parte do restante plantel. No caso de Encada, que está na seleção, esse castigo começará a ser cumprido quando regressar.De recordar que Wendel tirou a bola a Fabinho, converteu o penálti e dirigiu-se ao banco para protestar com algum elemento leixonense. Sapara e Encada ter-se-ão desentendido com José Mota.