Yair Castro chega para o ataque do Leixões

O Leixões continua muito ativo no mercado de transferências, tendo sido apresentado mais um reforço pelo conjunto matosinhense. Trata-se de Yair Castro, extremo colombiano que atuava no 1º Dezembro.





"Sempre sonhei jogar num grande clube como o Leixões. É um histórico do futebol português e estou desejoso de triunfar com esta camisola. Estou mesmo muito feliz, é um sonho realizado. Fui muito bem recebido e estou grato à Direção, equipa técnica, plantel e staff pela forma como me têm tratado. Vi vídeos dos adeptos do Leixões e fiquei encantado. Estou ansioso por sentir o apoio deles", explicou o jogador, de 23 anos, aos meios oficiais do clube.No emblema matosinhense, Yair Castro, que na temporada passada apontou nove golos em 24 jogos, vai usar a camisola 77.