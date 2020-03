Zé António deixa mensagem aos adeptos: «Vistam-se como se fossem apoiar o nosso Leixões»

Num comunicado publicado, esta segunda-feira, pelo Leixões nas suas redes sociais, Zé António, antigo capitão do clube, deixou uma série de conselhos para os adeptos matosinhenses.



"Todos fomos 'convocados' para derrotar este adversário terrível e a melhor maneira de o fazer é... ficando em casa. Evitar o contacto com outras pessoas e lavar as mãos regularmente é CRUCIAL. Por isso, fiquem em casa. Obviamente, nem todos o podem fazer. Há profissões em que não é possível parar. A esses profissionais digo-lhes: cuidem-se e protejam-se o melhor possível. A vida é preciosa demais para ser perdida" afirmou o ex-jogador.



Zé António concluiu deixando um desafio aos adeptos: "Vistam-se como se fossem apoiar o nosso Leixões a qualquer lado e em qualquer modalidade. Depois, sentem-se no sofá (sozinhos ou em grupo), tirem uma foto e coloquem-na como foto de perfil. É este o desafio – no sofá de vermelho e branco... Quem alinha?".



Recorde-se que Zé António luta há alguns anos contra a Esclerose Lateral Amiotrófica.