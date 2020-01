Zé Carlos apresentado como reforço do Leixões

Zé Carlos está de regresso ao Leixões e é reforço para as próximas duas temporadas e meia, tal como Record adiantou na sua edição impressa desta quinta-feira. O lateral-direito chega proveniente do Leça, a fim de colmatar a lesão de Edu Machado, que apenas deve regressar aos relvados em março.





No Mar, estádio onde se formou, Zé Carlos vai competir com Pedrinho pela vaga à direita da defesa orientada por Manuel cajuda.