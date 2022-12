Zé Eduardo rescinde com o Leixões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado Zé Eduardo e o Leixões chegaram a acordo para a rescisão do contrato entre as partes. O brasileiro, de 23 anos, apontou quatro golos em 18 jogos pelo conjunto de Matosinhos.Os leixonenses confirmaram a rescisão através de nota oficial, referindo que o desejo de Zé Eduardo "é regressar ao Brasil" e agradecendo o contributo do jogador nos últimos meses.