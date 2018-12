Zé Paulo e Magno são reforços

Os futebolistas brasileiros Zé Paulo (ex-Académica) e Magno Ribeiro (ex-Paysandu) foram este sábado anunciados como reforços de inverno do Leixões, que milita na 2.ª Liga. A SAD do clube de Matosinhos fez o anúncio na sua página oficial no Facebook, horas depois da derrota em Mafra, por 1-0, em jogo da 12.ª jornada da segunda divisão do futebol português.Aos 24 anos, e depois de duas épocas no Ac. Viseu, antes de rumar a Coimbra, Zé Paulo surge como o primeiro reforço de inverno do Leixões, tendo rubricado contrato até junho de 2020.Para o ataque, chega também o polivalente avançado que alinhava na Série B do campeonato brasileiro e que chega por empréstimo, com opção de compra no final da temporada. Magno tem também 24 anos e pode fazer qualquer posição na linha avançada. Ambos os jogadores apenas poderão ser inscritos em janeiro de 2019.A equipa orientada por Filipe Gouveia está no nono lugar da classificação da II Liga, com 15 pontos.