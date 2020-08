Abel Camará reforça ataque do Mafra

O Mafra apresentou nesta sexta-feira o 13.0 reforço da era Filipe Cândido, ao assegurar por uma temporada o ponta de lança Abel Camará, que na época passada vestiu a camisola do Feirense em 12 partidas a contar para o campeonato da 2ª Liga.



Natural da Guiné-Bissau, pela qual é internacional, Abel Camará, de 30 anos, alinhou nas temporadas 2014/2015 e 2016/2017 ao serviço do Belenenses.



Além de Portugal, o mais recente reforço do Mafra já atuou em mais 7 países; Roménia, Arábia Saudita, Chipre, Itália, Cazaquistão, Turquia e Irão.



Entretanto, a equipa prossegue a sua preparação tendo em vista o arranque da próxima temporada, com a primeira jornada do campeonato da 2ª Liga agendada para 13 de Setembro. Nesta altura são 3 os jogadores entregues ao departamento médico e como tal ausentes do relvado: Gustavo Moura com uma rotura na coxa direita; Miguel Lourenço rotura no gémeo direito e Rodrigo Gui com uma fissura no quinto metatarso no pé direito.