Bicampeão de Sub-23 reforça Mafra

O Mafra continua na construção do plantel de Sub-23 que, na próxima temporada, se vai estrear na Liga Revelação. Nesse sentido a equipa orientada por Vargas acaba de anunciar um reforço de peso: Miguel Veríssimo.O médio centro, de 20 anos, chega a Mafra com o estatuto de bicampeão da Liga Revelação ao serviço do Estoril, tendo na temporada 2020/21, ainda com idade de júnior, feito cinco jogos e na seguinte 13 pelos canarinhos.Natural de Lisboa, Miguel Veríssimo passou entre outros pela formação de Sporting, Oeiras e Benfica, tendo chegado ao Estoril em 2019.Miguel Veríssimo assina por uma temporada.