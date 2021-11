Bruno Silva é todo o terreno

Bruno Silva é um dos jogadores em destaque no Mafra, 5º classificado da Liga Sabseg. Aos 29 anos cumpre a segunda época no clube e é – juntamente com Andrezinho – um dos mais utilizados, tendo já ocupado cinco posições em campo. Seja a lateral esquerdo, defesa central, médio defensivo, médio de apoio ou lateral direito o técnico pode contar com o brasileiro.

“É de salientar a polivalência do Bruno, que do meio campo para trás já jogou em todas as posições”, afirma Ricardo Sousa, acrescentando: “Isso acaba por ser o reflexo do trabalho feito nos treinos, onde os jogadores percebem o que fazer na várias posições. Nesse particular o Bruno acaba por colocar em campo, independentemente da posição, o que absorve no trabalho diário.”