Carlos Henriques é reforço do Mafra

O guarda-redes Carlos Henriques, que na temporada passada defendeu as cores do Sporting da Covilhã, é o mais recente reforço do Mafra, com contrato válido por um ano.





Ao serviço dos leões da serra, Carlos Henriques efetuou 26 jogos entre campeonato e Taça da Liga.O novo concorrente pelas redes do Mafra fez quase todo o seu percurso por emblemas algarvios de onde é natural. Silves, Imortal e Portimonense, de onde saltou para o Paços de Ferreira a título de empréstimo na temporada 2018/2019, e foi nessa condição que esteve igualmente na Serra da Estrela na última temporada.Agora já sem vínculo ao Portimonense, Carlos Henriques, de 26 anos, vinculou-se ao Mafra com contrato assinado com a duração de um ano. O treinador Filipe Candido passa assim a ter dois candidatos de peso na luta pela baliza do emblema que na temporada passada foi a grande surpresa da 2ª Liga ao terminar a par do Estoril, logo abaixo dos lugares de pódio.Carlos Henriques é assim o terceiro reforço dos mafrenses, depois de Carlos Daniel (ex. Beira Mar) e de Stevy (ex-Benfica de Castelo Branco).Autor: Rui Cabaço