Diga reforça Mafra após 10 anos no Feirense

O Clube Desportivo de Mafra – Futebol SAD garantiu esta quinta-feira o 11º reforço para a próxima temporada.Trata-se do lateral direito, Diga, que se transfere do Feirense, emblema também da Liga Sabseg.O jogador de 24 anos, nascido em Santa Maria da Feira, fez quase todo o seu trajeto futebolístico no emblema fogaceiro, exceção para dois anos que esteve no Sporting ainda numa fase precoce da sua formação.Na temporada passada, o mais recente reforço do Mafra fez 27 jogos, com três assistências a assinalar, sendo que nas últimas duas épocas realizou 60 jogos, o que mostra bem a regularidade, de um lateral que se transfere para Mafra a título definitivo, com vínculo por uma época.