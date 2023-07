Elías Ólafsson reforça baliza do Mafra

Tal como o nosso jornal avançou de forma antecipada e em primeira mão, o guarda-redes Elías Ólafsson é reforço do Mafra para a próxima época.O islandês, de 23 anos, chega por empréstimo por uma temporada do Midtjylland, tendo sido nessa condição que na época passada alinhou pelo Aarhus Fremand.O gigante nórdico, de 2,01 m e 93 kg, vai lutar pela redes do Mafra com André Paulo, ex-Sporting.Para além de Elías Ólafsson, o Mafra anunciou mais três reforços vindos do Midtjylland e a título definitivo: Pontus Texel, Juan Moreno e Andreas Nibe. O primeiro é um defesa direito de 19 anos, que representou nas últimas temporadas as camadas de formação do Midtjylland e assinou agora por quatro temporadas. O segundo é um ponta de lança de 20 anos, que representou o clube dinamarquês nas últimas quatro épocas e agora se vinculou ao Mafra para as próximas cinco épocas. Já o terceiro reforço é um médio de 20 anos, que rubricou contrato com o Mafra para as próximas quatro temporadas.