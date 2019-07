Erikys é o mais recente reforço do Mafra

O avançado brasileiro Erikys, de 24 anos, assinou um contrato por duas temporadas com o Mafra, anunciou esta terça-feira o clube da 2ª Liga.





Erikys vai jogar pela primeira vez fora do Brasil, onde jogava no Flamengo Pernambucano, depois de passagens por outros clubes do estado, como o Porto e o Salgueiro, assim como o Boa Esporte, de Minas Gerais, e o Sampaio Corrêa, do Maranhão.O Mafra terminou a edição de 2018/19 da 2ª Liga no 14.º lugar, na sua segunda presença na competição.