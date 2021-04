Filipe Cândido demite-se do Mafra

Filipe Cândido deixou o comando técnico do Mafra, depois de ontem ter sofrido a 4ª derrota consecutiva no campeonato, ao perder em casa frente ao Casa Pia por expressivo 0-4.





A demissão foi apresentada na manhã de hoje ao presidente José Cristo que aceitou os motivos expostos por Filipe Cândido, numa altura em que faltam apenas 6 jornadas para o final do campeonato.O Mafra encontra-se em 10º lugar com 33 pontos, a 7 da linha de água onde se encontra a U.D. Oliveirense próximo adversário do Mafra.Recorde-se que o Mafra teve um início fulgurante no campeonato, tendo somado 7 vitórias nas 10 primeiras jornadas, no entanto o cenário foi sendo alterado, culminando com apenas 2 vitórias nos últimos 20 jogos da Liga.De saída estão também os adjuntos Helder Fonseca e Pedro Silva, ficando a equipa de forma interina a ser orientada por Chiquinho Carlos e Tiago Ferreira.Contactado pelo nosso jornal, José Cristo diz estar já a trabalhar em encontrar rapidamente o novo treinador.