Godinho diz adeus ao Mafra

O guarda-redes João Godinho tornou público através das redes sociais o final do seu vínculo ao Mafra, nove anos depois.





De convento ao peito, Godinho conquistou dois títulos de Campeão Nacional e outras tantas subidas de divisão, num total de 207 jogos e mais de 18 mil minutos em que defendeu as redes do Mafra.Na hora da despedida o guarda-redes de 36 anos fez questão de destacar o orgulho que teve em representar o clube."Foi um enorme orgulho fazer parte da história deste grande clube. Foram 9 anos, não foram 9 dias, de muito trabalho, muito sacrifício e muito respeito por um clube que aprendi a gostar, aprendi a perceber, e acima de tudo a honrar", disse o jogador.João Godinho lamentou a falta de vontade do clube para a sua continuidade salientando que "o futebol também é isto".