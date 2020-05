Guarda-redes João Godinho renova com o Mafra por mais uma época

O guarda-redes João Godinho renovou contrato por um ano com o Mafra, anunciou esta quinta-feira o clube da 2.ª Liga.

O capitão da formação do Oeste, que esta temporada atuou em 25 dos 29 jogos que a equipa realizou, vai cumprir em 2020/21 a nona temporada com a camisola do Mafra, ao qual chegou na época 2012/13.

Na próxima época, o clube presidido por José Cristo vai ser treinado por Filipe Cândido, depois de ter sido anunciada a saída de Vasco Seabra.

A época da 2.ª Liga foi dada como terminada, por decisão do Governo, em função da pandemia de covid-19.

Até ao momento da interrupção, o Mafra estava a ser uma das melhores equipas em prova, na qual ocupava, ao fim de 24 jornadas, a quarta posição, com 39 pontos, a nove dos lugares de promoção.