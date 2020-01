João Cunha emprestado pela União de Leiria ao Mafra

O Mafra, clube que alinha na 2.ª Liga, anunciou esta sexta-feira a contratação do defesa João Cunha à União Desportiva de Leiria, por empréstimo até ao final da época.

O central, de 23 anos, disputou 20 jogos na Série C do Campeonato de Portugal pela equipa da cidade do Lis, tendo marcado dois golos.

Com formação repartida entre FC Porto, Padroense e Rio Ave, João Cunha atuou ainda no Vizela e no Sporting da Covilhã.

Com 18 jornadas disputadas, o Mafra é o terceiro classificado da 2.ª Liga, com 31 pontos, menos cinco do que o Nacional e menos seis do que o Farense, segundo e primeiro classificados, respetivamente.