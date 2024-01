João Queirós rescinde com o Chaves e é reforço do Mafra

Depois de duas épocas e meia ligado ao Chaves, João Queirós chegou a acordo com o emblema flaviense para a rescisão amigável do contrato que ligava as duas partes. O central, de 25 anos, vai prosseguir a carreira do Mafra, que apesar de ainda não ter apresentado oficialmente, já concluiu o seu processo de inscrição na Liga.Sem espaço no plantel orientado por Moreno, o defesa fez apenas sete jogos na primeira metade da temporada, registo igual ao que totalizou em toda a época transata, depois de no ano de estreia nos valentes transmontanos se ter dividido entre a equipa principal e o Pedras Salgadas, clube satélite.