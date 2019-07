Joel Ferreira regressa ao Mafra por uma temporada

O defesa Joel Ferreira regressa ao Mafra para representar a equipa na Segunda Liga na temporada 2019/2020, anunciou esta quinta-feira o clube na página oficial do Facebook.





O lateral esquerdo, de 27 anos, volta a vestir a camisola mafrense, após ter realizado 37 jogos na época 2015/2016, tendo ingressado depois no Estoril Praia, que na altura estava na Liga NOS. Na temporada passada jogou na Académica.O Mafra inicia a campanha no segundo escalão diante do Cova da Piedade, no Estádio Municipal de Mafra.