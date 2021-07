Kikas reforça Mafra por empréstimo do Belenenses SAD

O Mafra garantiu o avançado Kikas por empréstimo do Belenenses SAD. O jogador de 22 anos esteve na temporada passada ao serviço do Doxa, emblema do campeonato cipriota, pelo qual marcou 6 golos, em três dezenas de jogos realizados.





O mais recente reforço da equipa orientada por Ricardo Sousa fez a sua formação repartida entre Benfica de Castelo Branco, Sporting, Vitória de Guimarães.Já como sénior chegou ao Belenenses SAD, começando pela equipa sub-23, até à formação principal de onde saiu por empréstimo na temporada 2019/2020 para o Vilafranquense, seguindo-se também por empréstimo o Doxa, antes de rumar agora a Mafra.O emblema da 2ª Liga prossegue a sua preparação com 2 jogos-treino agendados para Mafra, na quarta-feira. De manhã (10h) frente ao Belenenses SAD e à tarde (17h) frente ao Sporting B.