Leandrinho renova com o Mafra

Com o aproximar do regresso ao trabalho que está agendado para o próximo dia 27, a SAD do Clube Desportivo de Mafra começa a resolver algumas pastas pendentes quanto à constituição do plantel às ordens de Ricardo Sousa. Nesse sentido foi anunciado o prolongamento do vínculo por mais 1 ano com o médio brasileiro Leandrinho.O atleta de 28 anos, participou na temporada anterior em 28 jogos oficiais, 23 deles no campeonato da 2ª Liga, tendo festejado o golo numa ocasião.