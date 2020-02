Leandro Barrera na lista de convocados de Vasco Seabra

A chamada do argentino, (ex. Marítimo), Leandro Barrera é a principal novidade na lista de convocados do Mafra para a receção ao Nacional da Madeira.





O avançado, que chegou no início da semana para ocupar a vaga do lesionado Diego Medeiros, pode assim estrear-se caso Vasco Seabra assim o entenda, num jogo onde o Mafra vai tentar manter a invencibilidade em casa, nos jogos a contar para o campeonato da 2ª Liga.De fora da convocatória, além dos lesionados Medeiros e Rui Pereira, acabou por ficar igualmente o médio Cuca, que apesar de já se encontrar a treinar integrado, não terá ainda a condição física necessária para a competição. De fora ficou igualmente outro dos reforços de inverno, João Cunha (ex. União de Leiria).No lançamento da partida que coloca frente a frente o melhor ataque (Mafra), perante a melhor defesa (Nacional), Vasco Seabra diz que nada se alterou na semana de trabalho, só pelo facto do adversário ser o comandante do campeonato." Encaramos todos os adversário e todos os jogos com o mesmo respeito e exatamente com a mesma ambição. Sabemos que vamos defrontar um excelente opositor e como tal sabemos igualmente que teremos de estar no nosso melhor para podermos ser competitivos. Temos confiança no que fazemos e uma vontade enorme de lutar pelos 3 pontos em jogo ", afirmou o técnico.