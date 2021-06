Leandro Silva a caminho do Mafra

Leandro Silva, lateral-direito que representou a UD Oliveirense na última temporada, está perto de ser reforço do Mafra, apurou Record. O defesa natural de Santa Maria da Feira, de 25 anos, jogou pelo emblema de Oliveira de Azeméis nas duas últimas épocas e em 2020/21 realizou um total de 34 jogos oficiais (um golo) – foi o jogador da UD Oliveirense com mais minutos.

Leandro Silva, refira-se, é uma cara bem conhecida do treinador do Mafra. Ricardo Sousa, que renovou recentemente com o clube, orientou o lateral na Sanjoanense, no Lusitano de Vila Real de Santo António e ainda no Felgueiras.