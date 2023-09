Lesão grave afasta Etim o resto da temporada

O avançado Friday Etim sofreu uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo, que o afastará dos relvados durante 8 meses. O jogador nigeriano de 21 anos, que já não defrontou o FC Porto B no sábado, chegou ao Mafra esta temporada, oriundo do Vizela, tinha sido utilizado por Silas em quatro jogos.

O técnico mafrense lamentou o infortúnio do seu atleta. "As dores do Etim são as dores de todos nós. É um jogador diferenciado que nos fará muita falta, mas estou certo que voltará ainda mais forte", atirou.